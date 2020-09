Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba: un mese al via dell'edizione 2020

Manca meno di un mese al via dell'edizione 2020 della Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba, la numero 11, che si terrà domenica 25 ottobre, e la Triangolo Sport asd sta ultimando in questi giorni gli aspetti organizzativi conclusivi.

La Grande Maratona delle Langhe avrà luogo sui soliti percorsi di 42 e 21 chilometri, tra le colline di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso. Un'edizione "Rosa" sia per ottemperare alle norme sanitarie legate all'epidemia da Covid-19, sia per omaggiare la partenza del Giro d'Italia, prevista per il giorno prima.