Limone Piemonte: ritrovato il corpo senza vita di Camilla Sismondo, dispersa da sabato

E' stata ritrovata morta Camilla Sismondo, la 26enne dispersa dalla sera di sabato 26 settembre nei pressi del laghetto dell'Abisso, a Limone Piemonte. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe precipitata assieme al cane, anche lui deceduto, dal sentiero invernale che collega la Rocca a Limonetto.

Il corpo è stato trovato una squadra a terra formata da tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e da componenti del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, che stava battendo i pendii a piedi.



I vigili del fuoco, con l'elicottero, stanno recuperano la salma.





Ingente il dispiegamento di mezzi e uomini nelle ricerche, che hanno coperto due giorni. Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha mobilitato una ventina di tecnici per le operazioni da terra, due piloti di drone e un'unità cinofila da ricerca molecolare. Con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, i piloti di drone sono stati elitrasportati in quota per sorvolare la zona più vicina alla cima della montagna. Nell'area di ricerca i vigili del fuoco sono presenti con cinofili, esperti in topografia, l'elicottero AB-412 e le squadre speleo.

Hanno operato anche il SAGF, soccorso alpino della Guardia di Finanza, e i carabinieri, oltre a decine di volontari.

Le temperature, nelle ultime due notti, sono scese fino a 8 gradi sotto zero.