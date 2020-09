Rocca de Baldi, macello svuota i reflui della vasca di stoccaggio in un canale irriguo: nei guai il titolare

Numerose segnalazioni di privati cittadini hanno allertato i Carabinieri Forestali della Stazione di Mondovì: in un corso irriguo a Rocca de Baldi l’acqua del canale appariva melmosa e di colore scuro, emanando odori nauseabondi. Dopo ripetuti sopralluoghi, effettuati in collaborazione con l’Arpa di Cuneo, gli agenti hanno individuato un tubo di gomma, nascosto nella vegetazione lungo la sponda del canale, proveniente da una azienda dedita alla macellazione, che di tempo veniva utilizzato per sversare i reflui aziendali direttamente nelle acque.

I tecnici Arpa hanno provveduto a effettuare i dovuti campionamenti del materiale sversato e delle acque inquinate, mentre i militari sono risaliti all’origine del tubo scoprendo che questo proveniva direttamente dalla vasca di stoccaggio dei reflui aziendali situata all’interno dell’impianto di macellazione e veniva utilizzato per svuotare le vasche by-passando tutto il sistema di depurazione delle acque previsto dalle autorizzazioni ambientali dell’azienda. Pare inoltre, ma verrà meglio acclarato, che il tratto di canale irriguo fosse in una zona di ripopolamento dell’ittiofauna e che da tempo, proprio a causa degli sversamenti inquinanti, lì le uova dei pesci non venivano più introdotte.