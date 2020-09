Premiati con forme di Bra e Raschera i nati del 2019 di Scarnafigi e Ruffia

Con lui il sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo e i vice presidenti dei Consorzi, Marco Quaglia e Mario Cappa. La premiazione delle famiglie dei bambini di Frabosa Soprana si terrà nelle prossime settimane a Frabosa in una data da definirsi.

“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti, anche quest’anno, a replicare un’iniziativa che per noi ha un grandissimo valore – commenta Franco Biraghi, presidente dei Consorzi di Tutela del Bra e del Raschera Dop - . La premiazione di questi bambini non rappresenta soltanto una ventata di fiducia nei confronti del futuro, ma anche l’augurio che i piccoli premiati possano crescere accompagnati da prodotti sani e genuini, che uniscono il profumo della terra da cui provengono a un gusto inconfondibile. Ringraziamo sentitamente il comune di Scarnafigi per la consueta accoglienza che ci ha riservato. Siamo davvero fieri – conclude Biraghi – di aver proseguito lungo una tradizione che è un appuntamento fisso: ancorare le eccellenze agroalimentari della Granda al domani che verrà. Arrivederci all’edizione del prossimo anno”.