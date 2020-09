A Savigliano da 4 a 11 casi in pochi giorni, Ambroggio: “Situazione sotto controllo, ma se in trend aumenta dovrò adottare alcune misure restrittive”

Casi positivi sempre più in crescita a Savigliano: in pochi giorni si è passati da 4 a 11 casi di oggi. A dare l’annuncio è stato lo stesso sindaco Giulio Ambroggio in un post su Facebook, il quale però durante il Consiglio comunale rassicura “la situazione non è allarmante ma è importante rispettare tutte le misure di sicurezza. Sono d’accordo con l’asl che se il trend continuerà in questo modo, dovrò adottare alcune misure restrittive come ristabilire l’ordinanza sulle mascherine anche all’esterno dei locali e altri accorgimenti. Ripeto però, la situazione è costantemente monitorata”.