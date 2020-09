La stella della Mole realizzata dalla saviglianese SNOS è l'icona del premio del Torino Film Festival

In seguito, il direttore del Museo Del Cinema di Torino, Domenico De Gaetano, ha fatto richiesta all’Amministrazione Comunale per poter inserire alcune parti della videointervista in un documentario divulgativo dal titolo “La stella del Torino Film Festival – Il documentario”, attualmente fruibile sul canale YouTube TorinoFilmestival ( https://www.youtube.com/watch?v=mUx4YbtF30Y).