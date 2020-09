Al via il corso di fotografia di paesaggio e naturalistica con Fulvio Beltrando

L’Associazione Vesulus parte con una nuova stagione ricca di attività per vivere e guardare sotto molteplici prospettive il territorio delle valli intorno al Monviso.

Parallelamente ai corsi organizzati in collaborazione con il Parco del Monviso (“Funghi commestibili e non” e “Fitwalking- metodo Damilano”) prenderà il via la prima edizione del corso di fotografia di paesaggio e naturalistica, in collaborazione con il fotografo naturalista Fulvio Beltrando.

Seguendo un approccio pratico alla fotografia di paesaggio, il corso prevede quattro uscite sul campo ed una lezione teorica, finalizzata alla valutazione degli scatti e all’acquisizione di competenze base nell’utilizzo dei principali software di post produzione fotografica (Photoshop e Lightroom).

Già fissate le date delle uscite fotografiche: 18 -25 Ottobre,29 Novembre, 13 dicembre; l’ultimo incontro, dedicato alla revisione degli scatti realizzati, verrà fissato in accordo con i partecipanti.

I corsisti avranno inoltre la possibilità di partecipare al concorso indetto dal laboratorio “Imprimere – Stampa FineArt” e vincere una stampa Fine Art delle migliori fotografie realizzate. Dettagli dell’iniziativa verranno illustrati durante il corso.

La presentazione completa delle attività 2020-21 di Vesulus avverrà venerdì 2 ottobre alle 20,45 allo Spazio culturale Piemontese (di via Roma, 4 – Saluzzo).

Nell’occasione, saranno proiettate le fotografie delle escursioni associative dell’ultima stagione. Seguirà rinfresco.

L’evento avverrà nel rispetto della normativa covid 19. Per informazioni: 3396908179 - vesulus@gmail.com