Allerta neve sul basso Piemonte. Precipitazioni a quote di pianura tra Cuneese e Langhe

Allerta neve sul sud Piemonte, dove saranno possibili disagi alla viabilità e temporanee interruzioni dei servizi.

A diramarla negli scorsi minuti è l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa), col suo quotidiano bollettino.

"Dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, le precipitazioni si estenderanno gradualmente a tutta la regione – vi si legge –, più intense sui rilievi meridionali nella tarda serata/notte e sul settore orientale domani mattina".

"Sono attese nevicate a quote collinari sul basso Piemonte e a quote di pianura tra Cuneese e Langhe – si aggiunge –. Graduale innalzamento della quota neve nel corso della mattina e miglioramento del tempo dal pomeriggio di domani, mercoledì 28".