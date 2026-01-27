Officina Santachiara e Magda Olivero di Saluzzo, fine settimana teatrale tra memoria e natura

Ricco programma di teatro per giovani, adulti, infanzia e famiglie nel fine settimana tra Officina Santachiara e Saluzzo.

Si comincia venerdì 30 gennaio alle 19 in Officina Santachiara con Io ti racconto di Dispari Teatro (9+ anni), in collaborazione con Sistema Teatro Torino e patrocinio UEI: un racconto storico-critico sulla prima strage di ebrei in Italia al lago Maggiore nel 1943, con linguaggio poetico e ironico per educare alla cittadinanza e al ricordo. Premio Giocateatro Torino.

Sabato 31 gennaio alle 17 sempre in Officina Santachiara Albero del Drammatico Vegetale di Ravenna (2-6 anni): teatro di figura e d’attore sul ciclo della vita, dall’incontro tra un albero e un bambino alla rinascita, con linguaggi visivi e sonori per stimolare stupore e legame con la natura.

Domenica 1 febbraio doppio appuntamento: alle 17.30 in Officina Santachiara Geppetto della Fondazione Sipario Toscana, rilettura poetica di Pinocchio dal punto di vista del padre falegname, tra solitudine, paternità e potere delle storie. Alle 17 al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo Mondo della Compagnia Anfiteatro (5+ anni), storia di un ragazzo ornitologo che con l’amica Margherita salva un tiglio, in un appello divertente alla cura dell’ambiente e alla creatività.