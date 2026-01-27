 / Eventi

Eventi | 27 gennaio 2026, 12:34

Revello, domenica 8 febbraio inaugura la personale di Lodovica Paschetta

"Il grande fiume racconta": 25 opere tra acquarelli e pigmenti naturali alla Cappella Marchionale, a cura di Dario Osella

Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 16.30 verrà inaugurata alla Cappella Marchionale di Cappella Marchionale, nel comune di Revello (CN), la personale di Lodovica Paschetta intitolata “IL GRANDE FIUME RACCONTA”, a cura di Dario Osella.

Torinese di nascita e di lavoro, l’artista porta in mostra 25 carte realizzate con tecnica mista, tra acquarello e pigmenti naturali. La sua ricerca pittorica, sviluppatasi da oltre quindici anni, indaga colore e luce come strumenti di conoscenza e relazione con il reale.

Dopo una prima fase prevalentemente acrilica, l’acquerello segna un passaggio essenziale, tecnico e concettuale, verso una pratica più permeabile e aperta all’imprevisto. La mostra celebra questa evoluzione in uno spazio suggestivo, pronto ad accogliere visitatori per l’inaugurazione.

