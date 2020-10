Al Cuneo è attivo il servizio di prenotazione on-line degli appuntamenti in Comune

È stato attivato in questi giorni il servizio di prenotazione on line degli appuntamenti in Comune.

Attraverso un apposito bottone sulla home page del sito web comunale, in modo semplice e con pochi click è possibile fissare un appuntamento presso gli sportelli dell’Anagrafe, dello Stato Civile e dell’URP (per le richieste di Idoneità abitative e dei permessi per la ZTL del Centro storico).

Per prenotare è infatti sufficiente inserire sul portale alcuni dati (nome, cognome, numero di cellulare ed indirizzo mail) e si potrà selezionare sull’agenda giorno e orario preferito in cui presentarsi in comune.

Il sistema invierà una conferma via mail e via whatsapp (se l’applicazione è presente sul device dell’utente); allo stesso modo verrà anche inviato un promemoria 24 ore prima dell’appuntamento.

Gli appuntanti prenotati potranno comunque essere cancellati o modificati in qualsiasi momento (fino a 24 ore prima), attraverso un apposito bottone presente nella ricevuta di conferma.

Alla pagina http://www.comune.cuneo.it/attivita-istituzionali-interne/sportello-unico-del-cittadino-urp/prenotazione-appuntamenti.html sono elencati tutti i servizi di sportello prenotabili.

Per coloro che non volessero o potessero prenotare un appuntamento in autonomia, ricordiamo che è possibile prenotare telefonicamente attraverso il numero dello Sportello unico del Cittadino, lo 0171.444.444 (attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30