Al Santuario di Cussanio, l'avvio degli incontri matrimoniali con la festa degli anniversari

Festoso avvio dell’attività per Incontro Matrimoniale, zona di Fossano-Cuneo, sabato scorso 19 settembre presso il Santuario di Cussanio. L’apertura delle attività, molto partecipata, è stata anche l’occasione per festeggiare 34 coppie e alcuni consacrati che, nel corso dell’anno, hanno compiuto tappe importanti della loro vita (5-10-15 … fino a 55 anni); tra i festeggiati anche Don Mario Dompè con i suoi 40 anni di ordinazione.

Monsignor Pierangelo Chiaramello ha celebrato la messa nel Santuario alla quale è seguito, nei giardini a lato, un incontro nel quale i nuovi responsabili della zona, Laura e Livio Fissore di Levaldigi - insieme alla consacrata Marina Bertello, hanno offerto un dono alle coppie festeggiate.

Hanno preso parte all’incontro, freschi di chiamata, anche i responsabili della Regione Piemonte Irene e Enzo Gianotto con Don Antonio Delmastro, i quali hanno augurato alla zona Fossano-Cuneo che numerose coppie possano partecipare al Week End di Incontro Matrimoniale attratte dall’esempio di vita a due di chi ha vissuto l’esperienza e continua a partecipare alle iniziative del movimento. Uno stimolo per i presenti a un impegno sempre più convinto nella relazione di coppia, anche per il valore di testimonianza che questo riveste.

Malgrado le distanze imposte dalle normative Covid, si è respirato un clima di grande gioia, una sensazione di “ritorno alla normalità”.

La serata è proseguita in festa presso il Giardino dei Tigli.

Incontro Matrimoniale, movimento internazionale nato per accompagnare i coniugi a vivere in pieno la loro relazione, è una straordinaria esperienza non solo per coppie sposate ma anche per giovani, single, fidanzati e conviventi e per persone sole.

Il programma di attività prevede, oltre ai week end, incontri mensili e altri momenti di confronto su cui si tornerà su q ueste pagine con successivi articoli.

Chi è interessato può trovare tutte le informazioni sul sito www.incontromatrimoniale.org