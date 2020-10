Minacce a Cirio, la solidarietà dell'eurodeputata Gianna Gancia

"A Torino sono stati diffusi dei manifesti che riproducono il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse con il volto di Alberto Cirio. Minacce che si aggiungono a quelle rivolte in queste ore a rappresentanti della Giustizia e di altre Istituzioni dello Stato. A loro va la mia piena solidarietà. È responsabilità dei partiti e dei politici, di tutti i partiti e di tutti i politici, separare chiaramente e nettamente le contrapposizioni e le polemiche da ogni riferimento, anche solo implicito, alla violenza. Se questo verrà fatto, non vi sarà spazio per chi vuole violare la vita civile.





Lo afferma l’on. Gianna Gancia, parlamentare europeo della Lega