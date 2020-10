Nuovi professionisti e specialità allo Studio Medico Galeno di Saluzzo

Lo studio Medico Galeno di Saluzzo non delude mai i propri clienti, proponendo sempre nuovi specialisti e mettendo a disposizione le migliori tecniche mediche innovative.

I nuovi medici:

Dott.ssa Cristina Mocellini, in intramoenia all’Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo, specialista in NEUROLOGIA

Dott. Giorgio Baralis, in intramoenia all’Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo, specialista in CARDIOLOGIA.

Dott. Tomarchio Alessandro, in intramoenia all’Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo, specialista in ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA.

Una nuova tecnica:

Proprio a proposito del Dott. Tomarchio Alessandro, va sottolineata l’importante metodica relativa a trattamento di patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, con forme artritiche, traumatiche e degenerative.

Parliamo dell’ Infiltrazione tramite gel piastrinico (PRP).

Si tratta di una nuova tecnica che va a lavorare tramite infiltrazione con il plasma prelevato dal sangue dello stesso paziente che, dopo una opportuna lavorazione in laboratorio, viene trasformato in un gel ricco di piastrine che agisce sulle zone colpite da lesioni o forme di artrite, favorendo il naturale processo di guarigione o la rigenerazione tissutale nei tendini, muscoli e cartilagine articolare. Può quindi essere sfruttato per:

- Lesioni cartilaginee ed artrosi di bassa/media gravità del ginocchio, della spalla e della caviglia

- Epicondilite (gomito del tennista) / Epitrocleite (gomito del golfista) altri casi gomito

- Lesioni parziali e tendinopatie della cuffia dei rotatori della spalla

- Lesioni parziali e tendinopatie del tendine d’Achille.

- Lesioni e tendinopatie del tendine rotuleo e quadricipitale del ginocchio (ginocchio del saltatore).

- Lesioni dei legamenti del ginocchio (lesioni dei legamenti collaterali e parziali dei legamento crociato anteriore e posteriore).

Naturalmente è un trattamento che deve essere prescritto su reale necessità del paziente per permettere una efficacia di risultati, in quanto certe patologie o degenerazioni in stato avanzato non otterrebbero più beneficio rispetto ad classiche metodologie di infiltrazione, più semplici e veloci, come quelle a base di cortisone o acido ialuronico.

Questa metodica prevede un primo passaggio attraverso il Laboratorio trasfusionale che, su richiesta, dopo aver prelevato il sangue del paziente, otterrà una preparazione primaria estratta dal sangue tramite una centrifugazione e poi lavorandola opportunamente, creerà il gel che lo Specialista infiltrerà in studio nell’area da trattare del paziente. Tramite alcune sedute il gel contribuirà a ricreare le cellule cartilaginee mancanti o danneggiate.

Va anche sottolineato che il Dott. Tomarchio è specializzato in chirurgia della mano e microchirurgia e si occupa di tutta la patologia traumatica ed elettiva (dal trauma acuto agli esiti, alla patologia elettiva semplice e complessa, compreso gli aspetti microchirurgici di tali patologie). Per far ciò ha conseguito, con il massimo dei voti, il Master di II livello in “Chirurgia della mano e microchirurgia” presso UNIMORE (Università degli Studi di Modena e Reggio-Emilia) nell’anno accademico 2017/2018 e frequentato il Corso di perfezionamento universitario in “Tecnica microchirurgica” presso Università degli Studi di Milano nell’anno accademico 2019/2020. Inoltre tra le esperienze lavorative pregresse ha prestato servizio presso l'unità operativa di Chirurgia della mano del Chelsea and Westminster Hospital di Londra (UK).Tali titoli rappresentano in Italia i titoli più importanti per essere definiti come “chirurghi della mano”.

