A Saluzzo Stefano Fenoglio presenta “Ed ecco, io vi manderò il diluvio”

Saluzzo ospita un nuovo appuntamento culturale dedicato a scienza e ambiente. Mercoledì 21 gennaio alle ore 21, presso la Sala Tematica de Il Quartiere in piazza Montebello 1, si terrà la presentazione del libro “Ed ecco, io vi manderò il diluvio. Come le alluvioni hanno plasmato l’umanità” di Stefano Fenoglio, biologo e divulgatore scientifico. A dialogare con l’autore sarà Anna Grassero.

Nel volume, Fenoglio accompagna il lettore in un affascinante viaggio tra storia naturale, ecologia e cultura, mostrando come le alluvioni abbiano modellato non solo il paesaggio, ma anche le civiltà che lo abitano. Con competenza scientifica e chiarezza divulgativa, l’autore propone un elenco ragionato di soluzioni pratiche per convivere meglio con i corsi d’acqua, prevenendo disastri e riducendo l’impatto delle calamità naturali.

Il messaggio che ne emerge è di responsabilità e speranza: le soluzioni esistono e la chiave è agire subito, insieme, con consapevolezza e collaborazione.

Per informazioni: cultura@comune.saluzzo.cn.it – 348 0707998.