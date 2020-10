Controlli a Cuneo, identificate in 9 mesi più di 28mila persone, tra cui 8mila pregiudicati, quasi tutti italiani

Stasera alle 21, in via San Giovanni Bosco 21, dai Salesiani, è prevista una tavola rotonda sull'emergenza migranti e senza tetto nella città di Cuneo. Interverranno l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, il questore di Cuneo Emanuele Ricifari, il sindaco Federico Borgna, don Flavio Luciano, delegato pastorale migranti e sociale delle diocesi di Cuneo e Fossano, Elisa Gondolo per la cooperativa Momo, Sandro Durando per Confcooperative, Davide Masera per la Cgil Cuneo, un rappresentate di Coldiretti e il vescovo Delbosco. Modera Pietro Carluzzo. Il tema è quello che ha tenuto maggiormente banco in città nelle ultime settimane, a partire dall'ordinanza anti bivacco emanata ad agosto dal sindaco Borgna e dai ripetuti controlli da parte delle forze dell'ordine in città. E proprio di controlli e numeri ha parlato stamattina il questore: durante l'estate, ci sono stati 10 servizi interforze, anche con l'Asl, specifici su Movicentro e senza tetto.

Altri 16 servizi sono stati fatti solo dalla polizia. Dal 1° giugno al 30 settembre, ha specificato il questore, "il solo ufficio delle Volanti, nel normale pattugliamento del territorio, è intervenuto ben 50 volta al Movicentro e in luoghi occupati abusivamente. Per noi non è un problema se uno dorme su una panchina, da solo e senza dare fastidio. Se però nello stesso posso ci vanno in quattro e stanno attaccati è un problema. C'è poi il problema degli immobili occupati abusivamente, ci sono stati diversi casi in vari stabili, sempre gli stessi. Abbiamo anche invitato i proprietari a chiudere ogni accesso e a metterli in sicurezza". Ci sono poi i numeri degli identificati nei primi 9 mesi dell'anno, nelle aree più degradate della città.

In via Silvio Pellico 55, in corso Monviso 540, in corso Giolitti 464, in corso Dante 336

nel piazzale della stazione 1589.

Su complessive 28.194 persone controllate a Cuneo, 8051 sono pregiudicati e di questi il 78 per cento è costituito da italiani. Le auto controllate in questi mesi sono state 12mila. "Dopo Torino - ha concluso il questore - la città di Cuneo è la più controllata in Piemonte".