Grande successo per l'evento “Una Rosa per Norma Cossetto” a Boves

Domenica 4 ottobre a Boves sul Ponte 10 Febbraio si è svolta l'annuale manifestazione in ricordo di Norma Cossetto.



Molti i presenti che sono accorsi da tutta la provincia per partecipare alla cerimonia.



"Ringraziamo l'Amministrazione di Boves - scrive il comitato - che ha portato i saluti attraverso le parole del Vicesindaco Matteo Ravera che ha ricordato come la città di Boves sia vicino a queste manifestazioni."



Presente anche l'onorevole Monica Ciaburro che ha affermato: “non possiamo dimenticare ciò che è successo, e grazie anche al Comitato 10 Febbraio, oggi in provincia di Cuneo le cose sono molto cambiate e non è più tabù affrontare determinate tematiche”.



Ha concluso la commovente commemorazione il presidente provinciale del Comitato 10 Febbraio Denis Scotti il quale ha ricordato la figura di Norma Cossetto. “Uccisa a 23 anni perchè si rifiutò di aderire alle bande partigiane comuniste di Tito, iscritta alla facoltà di lettere dell'università di Padova dove stava scrivendo la sua tesi chiamata Istria rossa proprio in ricordo della sua amata terra caratterizzata dal colore rosso perchè ricca di bauxite. Le notizie storiche riportano che venne seviziata per tutta la notte da una quindicina di uomini e poi gettata in una foiba. Uccisa perchè italiana fino all'ultimo respiro. L'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2006 le conferì la medaglia d'oro al valore civile. Oggi noi siamo qui – ha continuato Denis Scotti – per ricordare Norma, ma attraverso di lei ricordiamo ogni donna violentata, abusata, umiliata e uccisa. Ricordiamo i nostri fratelli del confine orientale italiano. Ricordiamo una storia sempre più condivisa che nessuno si può permettere di giustificare in alcun modo”.



A breve partiranno le attività del comitato in vista del 10 febbraio.