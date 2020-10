A Saluzzo tornano i MercAntico d’autunno nel centro cittadino

“Una passeggiata tra le vie di uno dei piccoli borghi più belli d'Italia. La poesia di un incontro, la sorpresa di un oggetto antico, l'importanza del recupero che dona nuova vita a un mobile, un libro, un disco".

“MercAntico”, uno degli appuntamenti che più caratterizzano l'autunno e la primavera saluzzesi, ritorna nella sua location storica, tra le piazze e le strade del centro. Bruscamente interrotto dall'emergenza sanitaria, reinventato in una versione nuova tra le Scuderie della Fondazione Bertoni, il mercatino dell'Antiquariato minore e dell'usato ritorna alla formula originale.

"Ed è una finestra di normalità in un'annata particolare, fatta di nuovi modi di intendere il quotidiano, in continua evoluzione" - affermano gli organizzatori.

Decine di espositori saranno protagonisti a Saluzzo nelle due domeniche dell'11 ottobre e dell'8 novembre, dalle 7 alle 18,30, lungo le vie del centro storico.

Oggetti, mobili e arredamento per la casa torneranno a invadere le strade di Saluzzo per gli appassionati del vintage e del collezionismo.

Per info e prenotazioni, rivolgersi a segreteria Mercantico mercanticosaluzzo@gmail.com, tel. 366 744.8813. Orari: mercoledì 9-12 e venerdì 9-12.. In caso di pioggia l’evento non verra’ annullato Per info: www.fondazionebertoni.it – segreteria@fondazionebertoni.it Tel. 0175/43527 – 346/9499587