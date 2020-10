Si è spento nella notte don Domenico Raso

La Diocesi di Saluzzo è in lutto. Si è spento nella notte alla casa di riposo “San Chiaffredo” di Revello, il decano del suo clero, don Domenico Raso, 99 anni compiti ad inizio primavera scorsa.

Don Raso era nato in frazione Ciampetti di Ostana il 3 aprile del 1921.

Un anno dopo la nascita si era trasferito, insieme con la famiglia, a Revello, paese presso il quale trascorse gli anni più belli della sua gioventù.

Terminate le scuole entrò in seminario dove – a 24 anni – raggiunse quello che era il suo traguardo: l’ordinazione sacerdotale, Era il 26 maggio 1945 e la Seconda Guerra Mondiale si era appena conclusa. Destinato prima all’insegnamento di latino e italiano in Seminario, venne poi destinato a Pagno in aiuto dell’allora vicario don Michele Chialvo nelle celebrazioni dei riti della domenica. Poco tempo dopo il vescovo lo destinò a di parroco di Brondello.

Trascorsi una decina d’anni, don Raso imboccò invece la strada che porta verso l’alta Valle Po per fare tappa a Paesana, paese in cui il vescovo di quei giorni gli affidò l’impegnativo incarico di occuparsi della Parrocchia di Santa Margherita, proseguendo nel solco tracciato da due amatissimi suoi predecessori: don Luigi Occelli e don Antonio Ferrero. A Paesana don Raso rimase più di 32 anni, avvalendosi inizialmente dell'aiuto delle “Immacolatine”, le indimenticabili suore che facevano funzionare l’asilo di Piazza Piave.

Nel 1992, a 71 anni di età, don Raso ripercorse la strada in senso opposto a quella percorsa tanti anni prima e fece ritorno a Revello, dove per tantissimi anni celebrò le Messe quotidiane per gli anziani ospiti della Casa di riposo. Fu anche cappellano presso l’Ospedale di carità di Sanfront).

Fu brillante ed arguto collaboratore del settimanale diocesano “Il Corriere di Saluzzo”, ma la sua passione più grande era scrivere poesie in lingua piemontese. Non si contano i sonetti che don Raso scrisse nell’arco della sua vita su richiesta dei Massari delle varie cappelle sparse per le nostre montagne.

Amico fraterno e commilitone dell'ex sindaco Giovan Battista Mattio, il 3 aprile scorso aveva festeggiato, circondato da uno straordinario affetto, i suoi 99.

Restano da stabilire, al momento, orari e data dei suoi funerali.