Incendio alla Balocco: danni contenuti, la produzione è ripartita immediatamente

Poco più di 24 ore sono passate dall’incendio che ha interessato l’azienda dolciaria del Fossanese, ma i piani per la ripresa dell’attività sono già stati attivati. “Grazie alla prontezza della nostra squadra di primo soccorso interno siamo riusciti a limitare i danni - dichiara l’amministratore delegato Alberto Balocco - e subito dopo i Vigili del Fuoco sono intervenuti per scongiurare ulteriori focolai. L’incendio riguardava un’area di circa 500 mq, relativamente piccola se comparata all’estensione dei nostri magazzini, ma abbiamo evacuato tutte le zone e fermato le linee di produzione per permettere la rimozione della tensione”.

Fortunatamente non è stato registrato alcun ferito e i danni sono limitati alla sezione adiacente al camino da cui si è sprigionato l’incendio. Le procedure di bonifica del tetto sono state prontamente predisposte, così come la messa in sicurezza di tutti i locali e la loro pulizia, nel pieno rispetto degli elevati standard igienico-sanitari richiesti ad un’industria alimentare.

Il direttore di stabilimento Ruggero Costamagna aggiunge che quasi tutte le linee di produzione hanno già ripreso l’attività: “Cercheremo di tornare alla normalità il prima possibile e, grazie al competente staff dell’azienda, sarà una questione di pochi giorni. Fino a metà dicembre lo sforzo produttivo sarà al massimo livello per la produzione di pandori e panettoni, circa 120mila al giorno: i macchinari sono stati immediatamente rimessi in funzione per mantenere inalterata la produttività e non creare disagio alla clientela”.