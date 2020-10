Dal 15 ottobre è possibile accendere gli impianti di riscaldamento

A partire da giovedì 15 ottobre è possibile attivare gli impianti di riscaldamento negli edifici della Granda, mentre per le zone montane e pedemontane non ci sono limiti di tempo ed è possibile accendere durante tutto l’anno.

Entrano in vigore le previste 14 ore giornaliere fino al 15 aprile 2021.

Ad Alba, oggi il sindaco Carlo Bo ha firmato l'ordinanza che consente di accendere il riscaldamento già dal prossimo lunedì 12 ottobre, in vista del brusco calo delle temperature previsto. Per massimo 7 ore giornaliere, dal 12 al 14 ottobre 2020. Dal 15 ottobre entreranno in vigore le previste 14 ore giornaliere, fino al 15 aprile 2021.

Con l’avvio della stagione autunnale proseguono anche i controlli sugli impianti termici da parte del personale tecnico dell’Arpa (Agenzia regionale per la Protezione Ambientale), incaricato dalla Provincia. Coloro che saranno oggetto di ispezione saranno avvisati con raccomandata postale e con un preavviso di almeno dieci giorni.

Si ricorda che, da ormai dieci anni, è obbligatorio su tutto il territorio regionale, il sistema di autocertificazione degli impianti termici denominato “bollino verde”. Periodicamente, tramite la piattaforma informatica Catasto degli impianti termici (Cit), deve essere trasmesso alla Regione Piemonte, il rapporto di controllo di efficienza energetica dell’impianto stesso.

Le informazioni per il cittadino relative alla corretta gestione degli impianti termici, dai periodi di accensione alle periodicità con cui effettuare la manutenzione e il controllo dell’efficienza energetica e delle prestazioni ambientali, sono raccolte in un vademecum realizzato dalla Regione Piemonte, disponibile e consultabile sul sito della Regione Piemonte al link http://www.regione.piemonte.it/energia/dwd/impTermici_vademecum.pdf.