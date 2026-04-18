Vernante in lutto per don Francesco Silvestro, parroco per quasi cinquant’anni

La comunità di Vernante piange la scomparsa di don Francesco Silvestro, storico parroco del paese per quasi mezzo secolo. Il presbitero, nato a Torino il 22 novembre 1927 e incardinato nella Diocesi di Cuneo-Fossano, è morto venerdì 17 aprile all’età di 98 anni.

Ordinato sacerdote il 29 giugno 1950, don Silvestro aveva iniziato il suo ministero come vicario parrocchiale a Fontanelle di Boves e a Cuneo, affiancando all’impegno pastorale anche l’insegnamento alle scuole medie.

Dal 1961 era diventato parroco nella frazione Folchi di Vernante, per poi assumere nel 1967 la guida della parrocchia di San Nicolao nel capoluogo, incarico che ha mantenuto fino al 2015.

In oltre cinquant’anni di servizio nel paese dell’alta valle Vermenagna, sono numerose le opere che portano la sua impronta. Tra queste la ristrutturazione dell’oratorio, l’attenzione costante agli anziani, il sostegno all’ampliamento delle scuole e alla realizzazione della casa di riposo Sacro Cuore, oltre all’impegno educativo che lo portò anche a tenere lezioni teoriche per il conseguimento della patente di guida, offrendo un servizio concreto alla comunità.

Al suo fianco la storica perpetua Maria Re a cui don Silvestro rimase sempre profondamente legato, anche negli anni successivi al suo ritiro alla Casa del Clero di Fontanelle e fino alla sua scomparsa nel 2023.

Nel 2015 don Silvestro aveva salutato la comunità dopo quasi mezzo secolo di ministero. Cinque anni più tardi era stato insignito del titolo di Cappellano di Sua Santità da Papa Francesco, riconoscimento che ne sottolineava il lungo e prezioso servizio alla Chiesa.

A darne notizia sono il vescovo monsignor Piero Delbosco, insieme al vescovo emerito monsignor Giuseppe Guerrini, il presbiterio diocesano di Cuneo-Fossano e i familiari, uniti al ricordo della comunità parrocchiale di Vernante, riconoscente per aver avuto a lungo un pastore considerato guida saggia e punto di riferimento umano e religioso.

La salma è esposta presso le camere mortuarie della Residenza per anziani “Sacro Cuore” di Vernante.

La veglia di preghiera si terrà sabato 18 aprile alle ore 20.45 nella chiesa parrocchiale di San Nicolao.

Le esequie saranno celebrate domenica 19 aprile alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Nicolao in Vernante, con successiva tumulazione nel cimitero locale.

Le Sante Messe di suffragio saranno celebrate domenica 26 aprile alle ore 10.30 (settima) e domenica 17 maggio alle ore 10.30 (trigesima), sempre nella chiesa parrocchiale di Vernante.