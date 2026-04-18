Cuneo Montagna Festival 2026, quattro giorni di eventi nel segno degli “sconfini”

Il Cuneo Montagna Festival torna con un ricco calendario di appuntamenti dedicati al tema degli “sconfini”, filo conduttore della quarta edizione in programma da giovedì 14 a domenica 17 maggio, con alcuni eventi off nei giorni precedenti e successivi.

Talk, convegni, proiezioni, concerti, mostre e attività esperienziali outdoor animeranno diversi spazi della città, con l’obiettivo di invitare il pubblico a uscire dalla propria zona di comfort e guardare alla montagna oltre stereotipi e pregiudizi. La manifestazione, organizzata dal Comune di Cuneo con il patrocinio di Regione Piemonte, Uncem Piemonte, Provincia di Cuneo e Camera di Commercio, si inserisce nel percorso di riflessione metromontana avviato dal capoluogo nel 2022 con l’istituzione di un assessorato dedicato.

Il programma è stato presentato oggi (sabato 18 aprile) all’Open Baladin, in apertura del talk “Oltre l’evasione e il cronometro: l’endurance come esperienza collettiva”, organizzato in collaborazione con Scrittorincittà, che ha visto protagonista l’antropologo, scrittore e runner inglese Michael Crawley in dialogo con Gabriele Bonuomo.

Alla presentazione erano presenti l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero, la deputata Chiara Gribaudo, il consigliere regionale Mauro Calderoni, la consigliera regionale Giulia Marro, la presidente dell’ATL del Cuneese Gabriella Giordano e l’assessora comunale alla Metromontagna Sara Tomatis. Il programma è stato illustrato da Michela Ferrero, direttrice dell’ufficio manifestazioni.

“La quarta edizione del Cuneo Montagna Festival rappresenta la continuazione di un lavoro - ha sottolineato la sindaca Patrizia Manassero - avviato negli anni scorsi, che ci consente di confrontarci con esperienze di vita in montagna e con le prospettive future di questi territori”.

Secondo l’assessore regionale Marco Gallo, “questo festival ha il merito di promuovere e valorizzare le nostre montagne, ponendo l’attenzione sulla loro bellezza e sulle potenzialità affinché diventino un punto di riferimento per il turismo internazionale”.

La deputata Chiara Gribaudo ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti “un momento importante perché unisce aspetti diversi e aiuta a riflettere su come ridare centralità ai territori montani”, mentre l’assessora comunale alla Metro Montagna Sara Tomatis ha rimarcato il significato del tema scelto: “Sconfini è un concetto che ci ha consentito di spaziare molto. Per noi la montagna è un tema serio: dobbiamo accendere un faro non solo sulle nostre valli, ma anche sulla quotidianità di chi le vive. Il villaggio alpino in via Roma ospiterà i prodotti del territorio e sarà un momento di incontro per tutte le vallate”.

Tra gli appuntamenti più attesi le serate al cinema Monviso dedicate allo sport e al cinema, con ospiti come la leggenda dello sci di fondo Federico “Chicco” Pellegrino e il trail runner cuneese Davide Rivero, oltre al ricordo di Nino Perino, guida alpina e soccorritore scomparso lo scorso dicembre. Spazio anche alla stand up comedy, al live podcast del collettivo Brocchi sui Blocchi e alla musica occitana in piazza Virginio, grazie alla collaborazione con Occit’amo Festival.

Numerosi anche i convegni, tra cui “Montesplora: un progetto di didattica per la montagna” promosso dall’Università di Torino, la terza edizione di “Voices. Dialoghi di architettura alpina”, il Festival dell’Assemblea Transfrontaliera del PITER ALPIMED+ e l’incontro “Sentinelle di pietra. Memoria e futuro delle fortificazioni alpine cuneesi”.

Il villaggio alpino in via Roma sarà uno spazio aperto al pubblico per conoscere progetti, prodotti e realtà delle vallate, mentre le mostre “Ai confini dell’oblio. I forti delle Alpi Marittime” e quella dedicata ai trent’anni della Compagnia del Buon Cammino arricchiranno il percorso culturale della manifestazione.

Tra gli eventi off il workshop di scrittura con Davide Longo (9 e 10 maggio) alla Casa del Fiume e, il 13 maggio, la restituzione del progetto “Mountain Echoes” dell’artista Yuval Avital.

Tutti gli appuntamenti del Cuneo Montagna Festival sono gratuiti, salvo il workshop di scrittura (10 euro), con prenotazione su Eventbrite a partire dalle ore 18 di lunedì 20 aprile.

Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.festivaldellamontagna.it.