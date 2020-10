Concorso Scuola Straordinario 2020, il 22 ottobre le Prove d'esame le ultime novità

Il concorso scuola straordinario 2020 per l'assunzione di 32.000 docenti a tempo indeterminato continua il suo iter, qualche giorno fa in gazzetta ufficiale è stato pubblicato il calendario delle prove d'esame a cui saranno sottoposti gli aspiranti docenti, che sono circa 65.000 a fronte dei 32.000 docenti, in pratica solo 1 su 2 riuscirà ad essere assunto. Il Concorso Scuola Straordinario si svolge su posto comune e di sostegno e le Assunzioni riguardano la scuola secondaria di I e II grado e partecipano i docenti precari che hanno almeno tre anni di servizio. Questo bando rientra nel programma assunzionale varato dal Governo nel corso del 2020 che ha previsto una serie di concorsi scuola che in totale hanno permesso di assumere più di 80.000 docenti nella scuola pubblica italiana, ciononostante anche quest'anno il problema dei docenti precari resta, infatti il Ministro dell'Istruzione Azzolina ha più volte evidenziato che per risolvere la questione degli insegnanti precari i concorsi pubblici devono essere pubblicati con cadenza regolare e quelli pubblicati dall'inizio del 2020 rientrano in un progetto a lungo termine che vede la scuola al centro delle procedure selettive. Secondo il calendario delle prove d'esame pubblicato in Gazzetta Ufficiale le prove d'esame del concorso scuola straordinario inizieranno a partire dal 22 ottobre 2020 e proseguiranno fino al 16 novembre 2020, non tutti i candidati Insegnanti svolgeranno le prove d'esame nella stessa giornata ma saranno divisi per la classe di concorso cui il candidato partecipa al bando pubblico, di seguito andiamo a vedere il calendario delle prove e le relative date per classi di concorso che compongono il bando:

ottobre 2020 – classi di concorso ADMM, AW55, B018, B019, AF56, A015, A018, B009; 16 ottobre 2020 – classi di concorso ADSS, AL56, A010, A013, AB56, AI56, AM56, B028.

I 32.000 docenti che saranno proclamati vincitori del concorso straordinario le immissioni in ruolo dovrebbero partire dal 1° settembre 2021, ma con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020.

Concorso scuola straordinario 2020: la prova

Oltre per i titoli posseduti il concorso si svolge anche per esami, che negli ultimi mesi hanno subito delle modifiche, recentemente in gazzetta ufficiale è stata pubblicata una rettifica che ha modificato e reso le prove d'esame più snelle, in virtù anche del difficile periodo dovuto al Covid 19 che ha messo le scuole in seria difficoltà, sia per la gestione quotidiana e sia per la necessità di assumere altri docenti oltre a quelli stabiliti dai decreti. La prova d'esame a cui saranno chiamati gli aspiranti docenti si svolgerà con modalità computer based ed è composta come segue:

cinque domande a risposta aperta, volte all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;

domande a risposta aperta, volte all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; una domanda, composta da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.

La prova scritta del concorso scuola per i posti di sostegno si compone di:

cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.

Tutti gli aspiranti docenti che prenderanno parte alle prove d'esame dovranno presentarsi muniti di:

un documento di riconoscimento in corso di validità;

il codice fiscale;

ricevuta di versamento del contributo di segreteria;

Sedi prova scritta ed elenco candidati ammessi

In questi giorni gli Uffici scolastici regionali stanno provvedendo alla pubblicazione degli elenchi alfabetici dei candidati ammessi alle prove d'esame per le classi di concorso previste dal calendario pubblicato su Gazzetta Ufficiale num. 76 con gli abbinamenti di ciascun candidato alla rispettiva aula nella quale dovrà sostenere la prova Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova scritta:

alle ore 8.00 per la sessione antimeridiana

alle ore 13.30 per la sessione pomeridiana

Prove Concorso Scuola Straordinario: Protocollo di sicurezza

Visto l'elevato numero di partecipanti in piena emergenza covid il Ministero ha dovuto anche stilare un protocollo di sicurezza a cui tutti dovranno attenersi per evitare situazione di pericolo connesse al contagio da COVID 19. Secondo il protocollo tutti gli aspiranti docenti dovranno indossare la mascherina e presentare un’autocertificazione che attesta il buono stato di salute. Le postazioni saranno apportunamente distanziate e verra effettuata la misurazione della temperatura con i termoscanner, i candidati che avranno una temperatura superiore a 37,5 o comunque una patologia respiratoria in atto non potranno sostenere la prova d’esame.