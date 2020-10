Molecola: una bevanda alla cola tutta italiana, plastic free e solidale

La cola è un soft drink molto apprezzato in tutto il mondo per il suo gusto speciale. Dal 2013 viene prodotta anche in Italia con una ricetta piemontese esclusiva, risalente a fine Ottocento con ingredienti italiani selezionati e un sapore unico. Il nome della bevanda è Molecola e comprende una gamma completa di bibite alla cola, con e senza caffeina e con sucralosio al posto dello zucchero.

Molecola è un esempio di eccellenza tutta italiana attenta all'ambiente. Infatti, oltre che in lattina, viene venduta esclusivamente in vetro garantendo meglio e più a lungo il sapore della bevanda. Molecola in vetro è realizzata utilizzando esclusivamente acqua minerale naturale delle Alpi Marittime Piemontesi e a breve anche le lattine potranno essere prodotte con la stessa ricetta.

Molecola è anche solidale e partecipa ad un progetto dell’associazione torinese Renken Onlus a favore dei bambini della comunità di Malika (Dakar) e della regione di Casamanche in Senegal.

Molecola si può acquistare nelle versioni: Classica, Bio e Senza Zucchero in bottiglia di vetro da 33 cl - Classica, Senza Zucchero e Senza Caffeina in bottiglie di vetro da 75 cl - Classica, Senza Zucchero (con sucralosio), Senza Caffeina in lattina da 33cl.

La versione Molecola Bio Fair Trade nasce dalla collaborazione con il consorzio Altromercato e con Renken Onlus. Si tratta di una bevanda più naturale, dal gusto esotico, frutto della selezione di materie prime biologiche dalla speziatura fresca e decisa.