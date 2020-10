Domani a Cervasca la camminata “La via dei castagni”

Appuntamento confermato per domani, sabato 10 ottobre alle ore 15, per la camminata sulle colline di Cervasca in un percorso di 4 km immerso nella natura.

Il ritrovo è previsto per le ore 14.30 davanti al Comune.

La passeggiata verrà disposta nel pieno rispetto delle disposizioni a tutela delle persone contro la diffusione e il contagio da Covid-19.

Si ricorda a tutti i partecipanti che è necessaria la mascherina al seguito.

La prenotazione è obbligatoria al numero 340-2558475 (anche su WhatsApp)

A seguire, davanti alla Sede Comunale, la premiazione per “LA CURA DEL BOSCO” a un/una Cervaschese che si è contraddistinto per l’impegno, il lavoro, la costanza e la cura amorevole del “bosco”.