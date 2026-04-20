A Lequio Tanaro il laboratorio esperenziale “Yoga e vegetoterapia: il corpo come via di connessione”

Domenica 26 aprile 2026, presso lo Shotaiji di Lequio Tanaro, si terrà il laboratorio esperienziale “Yoga e vegetoterapia: il corpo come via di connessione”, condotto da Rosanna Basili e Silvana Bragante.

L’incontro, in programma dalle ore 10.00 alle 17.00, propone un percorso di esplorazione del corpo come strumento di conoscenza e consapevolezza. Al centro della giornata, l’integrazione tra due approcci differenti ma profondamente affini: lo yoga, disciplina millenaria, e la vegetoterapia di ispirazione reichiana, sviluppata nel Novecento.

Entrambe le pratiche condividono l’obiettivo di portare attenzione ai livelli profondi dell’esperienza corporea, favorendo una maggiore connessione tra psiche e corpo. Attraverso il lavoro sul respiro, sul movimento e sull’ascolto delle sensazioni fisiche ed emotive, i partecipanti saranno accompagnati in un’esperienza diretta di contatto con sé stessi e con gli altri.

La giornata alternerà momenti di meditazione, pratiche corporee e laboratorio tematico, con uno spazio dedicato anche al pasto condiviso in silenzio, secondo la tradizione meditativa, e a un’immersione nella natura circostante.

Il laboratorio si svolge nello spazio di Shotaiji, monastero zen immerso nelle Langhe, luogo dedicato alla pratica contemplativa e alla ricerca interiore.

Informazioni e prenotazioni: Shotaiji – Via Piano Canà 10, Lequio Tanaro (CN). Tel. 340 475 0482





