I Ribelli della Montagna al debutto a Centallo

Giovedì 23 aprile alle ore 21, presso le Officine Lux di Centallo, va in scena "I Ribelli della Montagna", spettacolo di Marco Alotto prodotto da Itaca Associazione Teatrale. Lo show, con Marianna Chilà, Caterina De Lucia, Luca Garnero e Mattia Ricciardelli, accompagnati dalla musica dal vivo di Dj Gips, racconta micro-storie di vita quotidiana nell'Italia del fascismo, della guerra e della Resistenza, dal 1925 al 1945.

La narrazione alterna umorismo grottesco e crudele realismo, focalizzandosi su giovani divisi tra patriottismo fascista e ribellione partigiana, con ansie, dubbi ed emozioni al centro. La musica – propaganda, svago o canti di montagna – lega le vite dei protagonisti, rendendo lo spettacolo attuale nelle sue contraddizioni sociali.

Nella replica locale, un omaggio speciale va a Faustino Dalmazzo, partigiano centallese nato nel 1919, comandante di brigate GL e commissario politico della I Divisione alpina GL, decorato con medaglia di bronzo al valor militare.

Itaca Associazione Teatrale, nata per un teatro legato ai territori e all'impegno civile, collabora con il Museo Diffuso della Resistenza di Torino in progetti come visite teatrali e il Treno della Memoria. "I Ribelli della Montagna" è frutto di ricerche storiche e testimonianze, adattandosi ai luoghi con inserti locali, mai "definitivi".

L'evento celebra gli 81 anni della Liberazione, confermando il ruolo di Officine Lux come spazio vivo per la memoria storica nel Cuneese