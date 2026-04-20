Caramagna Piemonte, Festa di Primavera alla Fattoria Sociale Paideia

Un magico pomeriggio di giochi all’aria aperta, spettacoli e relax: durante la Festa di Primavera organizzata da Fattoria Sociale Paideia a Caramagna Piemonte si potrà partecipare a laboratori, conoscere da vicino gli animali, esplorare gli spazi della fattoria, scoprire le coltivazioni e assaggiare i prodotti realizzati in loco.

Durante la giornata sarà possibile sostenere le attività della Fondazione Paideia a favore dei bambini con disabilità e delle loro famiglie.

La Fattoria Sociale Paideia è un luogo aperto a tutti, nato per favorire l’incontro tra famiglie e costruire occasioni di condivisione senza barriere. Gli spazi e le attività sono progettati per essere accessibili e accoglienti anche per i bambini con disabilità, con l’obiettivo di creare momenti di gioco, apprendimento e relazione tra tutte le famiglie.

La partecipazione alla Festa di Primavera è gratuita ma è necessario iscriversi: https://fondazionepaideia.it/2026/03/17/festeggiamo-la-primavera-insieme-in-fattoria-paideia/