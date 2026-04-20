Concerto solidale a Novello per l’ospedale di Verduno

L’armonia della musica si mette al servizio della solidarietà in un appuntamento che coniuga arte e impegno sociale nel cuore delle Langhe. Sabato 25 aprile 2026, alle ore 18:00, la Parrocchia San Michele di Novello ospiterà l’esibizione dell’Orchestra inclusiva Crome in movimento, un progetto culturale patrocinato dal Comune di Novello e sostenuto dall'Associazione culturale Crome in movimento. Il concerto non rappresenta soltanto un momento di alta formazione artistica, ma si configura come un importante evento benefico il cui ricavato sarà devoluto a favore del reparto di pediatria dell’Ospedale di Verduno, grazie anche all'iniziativa Regala un Sorriso.

Il programma della serata prevede la rielaborazione orchestrale e teatrale dell'opera di Robert Schumann, “Album per la Gioventù op. 68”. La direzione musicale è affidata a Valentina Facelli, che guiderà i musicisti attraverso le rielaborazioni orchestrali curate da Mauro Fede. Ad arricchire l’esperienza narrativa del concerto saranno le voci narranti di Giovanni Fantino e Anna Paola Caporossi, che accompagneranno gli spettatori in un percorso suggestivo tra note e parole. La realizzazione dell’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo fondamentale della Fondazione CRC, confermando il valore sociale e culturale dell'evento per l'intero territorio.