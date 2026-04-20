A Dogliani un momento di condivisione con la Cena dei volontari

C’è un momento, ogni anno, in cui il lavoro silenzioso diventa occasione di incontro. A Dogliani torna la Cena dei volontari, l’appuntamento promosso dall’Amministrazione comunale per ringraziare chi, con il proprio impegno, contribuisce alla vita della comunità.

L’invito è rivolto a tutti i volontari che hanno preso parte alle manifestazioni dello scorso anno e a coloro che, con continuità, garantiscono servizi essenziali sul territorio. Un’occasione semplice, ma significativa, pensata non solo come riconoscimento, ma anche come spazio di condivisione.

La serata si terrà giovedì 30 aprile 2026 alle ore 20.00 presso il Centro Polifunzionale. Un appuntamento ormai consolidato, che negli anni è diventato un punto di riferimento per le tante realtà associative e per chi, spesso lontano dai riflettori, sostiene il tessuto sociale del paese.

Per partecipare è richiesta la prenotazione entro domenica 26 aprile, rivolgendosi alla Biblioteca Civica (0173.70210 | WhatsApp 334 562 9569).