Agraria di Verzuolo: tamponi su allievi e docenti dopo i due casi di Covid accertati

Due casi Covid 19 accertati all’Agraria di Verzuolo, sezione dell’istituto Umberto I di Alba.

Sono positivi al coronavirus uno studente della seconda ed un collaboratore scolastico. Stamattina sono stati sottoposti a tampone gli studenti della classe frequentata dall’allievo contagiato, tutti i docenti del corso e i collaborati scolastici.

Lunedì si dovrebbe avere notizia circa l’esito degli accertamenti diagnostici.

Per l’ assenza di alcuni professori sottoposti a test, in alcune classi del biennio non ci sono state lezioni. L’Agraria di Verzuolo conta quest’anno una popolazione scolastica complessiva di oltre 200 persone.