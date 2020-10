Cultura da gustare nei musei di Saluzzo

Musa-Musei Saluzzo presenta tre mesi all’ insegna della cultura e dei sapori con ottobre, novembre e dicembre ricchi di appuntamenti per tutti i gusti. Il cibo, le birre, la cultura del cibo, le ricette di Nino Bergese, le erbe officinali e il benessere saranno solo alcuni dei protagonisti che abiteranno i Musei. Visite guidate, visite tematiche, conferenze e curiosità costituiranno quindi un menù originale e che desidera incontrare quanti più gusti possibile.

“Desiderio dei Musei - sottolineano gli organizzatori - infatti, è intercettare nuovi pubblici e regalare nuovi sguardi alla cultura per chi già conosce gli splendori della città. MusaKids non farà mancare appuntamenti per i bambini e le famiglie, con eventi pensati per i piccoli ospiti”.

Sabato 10 ottobre: degustazioni al museo con apertura serale della Castiglia dalle 21 alle 24 e possibilità di visita autonoma ai musei e/o visita guidata panoramica sul camminamento di ronda per una eccezionale vista notturna di tutto il borgo. Alla visita verrà abbinata una degustazione di due tipi di birra prodotti dal birrificio Kauss. Orario visite guidate: ore 21, ore 22 e ore 23. Biglietto ingresso ai musei + degustazione: 8 euro Biglietto visita guidata + degustazione: 5 euro. Ritrovo e partenza: Castiglia, piazza Castello 1.

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Per informazioni e prenotazioni, ci si può rivolgere alla biglietteria della Castiglia (Piazza Castello 1), chiamando il numero 800 942241 o inviando una mail a musa@itur.it.

Venerdì 16 ottobre la proposta è “Musique de table e rapporti tra cibo e musica” Incontro rivolto agli studenti dedicato alla “Musique de table e ai rapporti tra cibo e musica” tenuto da Diego Ponzo – Musicologo, docente di Cultura Musicale presso il Liceo G.B. Bodoni di Saluzzo e referente per le attività didattiche della Biblioteca dell’Istituto per I Beni Musicali in Piemonte Orario: ore 15.30. Ingresso libero. Ritrovo e partenza: Castiglia, piazza Castello 1.

Sabato 17 ottobre. Sinestesie sonoro-visive alle corti piemontesi del Seicento, visita guidata della Castiglia con giro del camminamento di ronda e a seguire incontro a carattere scientifico sulla Musique de table, attraverso l’iconografia musicale, dal titolo “Sinestesie sonoro-visive alle corti piemontesi del Seicento” tenuto dalla professoressa Cristina Santarelli, musicologa, docente di Storia della Musica presso il Conservatorio Ghedini di Cuneo e Presidente dell’IBMP.

Orario: ore 16.30. Costo visita guidata: 5 euro. Ingresso libero a partire dalle ore 17.30 per l’intervento della prof.ssa Cristina Santarelli. Ritrovo e partenza: Castiglia, piazza Castello