Il Comune di Saluzzo dimezza i consumi elettrici in meno di 10 anni: bollette più leggere e inquinamento ridotto

Consumi e bollette dimezzati in meno di 10 anni. Il Comune di Saluzzo nel 2016 per alimentare gli uffici, le scuole di proprietà e l’illuminazione stradale ha utilizzato 4 milioni 137 mila kWh di elettricità.

A fine 2025, poco più di tre mesi fa, il contatore del Comune si è fermato su 2 milioni 77 mila kwh, cioè meno della metà dell’energia elettrica usata e bruciata per il funzionamento della “macchina Saluzzo” rispetto ad un decennio fa. Va evidenziato che il patrimonio immobiliare e le proprietà del Comune di Saluzzo nell’frattempo sono aumentati in maniera importante: a inizio 2019, ad esempio, risale la fusione per incorporazione di Castellar con edifici ed impianti dell’ex Comune all’imbocco della valle Bronda. E, ancora: la riapertura come sede del municipio dell’ex Tribunale, la Porta di Valle nella tettoia di piazza Buttini, i nuovi magazzini dell’ex area “Filippi” solo per citare alcune delle novità più rilevanti.

Un risparmio energetico che si traduce anche in una minore spesa per la bolletta pari a 578 mila 488 euro, solamente per l’ultimo anno, per il 2025. Il “taglio” ai consumi che dal 2016 è nell’ordine di 4-5 milioni in totale, cifra che ha permesso di compensare in parte i minori trasferimenti da parte dello Stato. Benefici economici che proseguiranno nei prossimi anni, più o meno in linea con i valori attuali, mentre continuerà anche la produzione di energia elettrica “verde” e completamente rinnovabile grazie ai pannelli solari che sono stati installati sui tetti degli edifici “rinnovati” come l’ex caserma “Musso”, il nuovo magazzino della Protezione civile, oppure grazie a superfici prima “neutre” e che oggi producono elettricità: i tetti dei complessi di loculi nel cimitero di via Pinerolo.

“Abbiamo calcolato – spiegano dall’Ufficio tecnico del Comune di Saluzzo – il risparmio storico annuale, rapportato al costo medio di acquisto dell’energia con i dati di dicembre 2025: 488 mila euro non sono stati usati grazie alla riduzione di elettricità, mentre altri 90 mila euro sono stati risparmiati grazie all’autoconsumo di energia prodotta con i nostri impianti fotovoltaici”.

Una bolletta più leggera e sostenibile “fa bene” anche all’Ambiente con minor inquinamento causato dalla produzione di elettricità. I tecnici hanno verificato che sono state evitate 892,39 tonnellate di Co2, 489 kg di azoto e 6,18 kg di polveri sottili Pm10