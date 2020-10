Roberto Mellano eletto presidente del Circolo Fratelli d’Italia delle Valli Po, Bronda ed Infernotto

Dopo il battesimo della scorsa estate, comincia a prendere forma ed a muovere i suoi primi passi il Circolo Fratelli d’Italia delle Valli Po, Bronda ed Infernotto.

Martedì scorso, infatti, i primi iscritti al partito di Giorgia Meloni si sono infatti riuniti per procedere – sempre per acclamazione – all’elezione dei vertici della neonata creatura, perlomeno per le Valli in questione.

Presidente è stato eletto il sindaco di Envie Roberto Mellano, mentre suo vice sarà Marco Genovesio di Bagnolo Piemonte. Segretaria sarà invece un altro sindaco, questa volta di Gambasca, Cristiana Nasi, che si avvarrà della collaborazione del suo vice Giuseppe Franco di Revello.

Prima di essere acclamato presidente, Roberto Mellano aveva tratteggiato quelli che saranno i primi obiettivi del Circolo: “Fare cose utili per il territorio sul quale viviamo, coinvolgere gente di tutti i paesi delle tre valli, tesserare persone legate al territorio che si facciano carico delle esigenze e delle istanze della gente che ha bisogno di progetti, finanziamenti e fatti concreti.

Il sogno è quello che tutti i comuni siano rappresentati per affrontare compatti le problematiche legate alla montagna: dal disalveo dei fiumi alla manutenzione dei rii, dai danni procurati dalla fauna selvatica ai problemi legati alla viabilità, per finire con la situazione di abbandono che la montagna sta vivendo e dalla quale nascono le alluvioni ed i dissesti idrogeologici”.