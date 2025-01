Cade in una scarpata mentre fa legna a Dronero: deceduto un pensionato

Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 gennaio, nei boschi nel comune di Dronero.

Un pensionato, B.N., classe 1957, nativo di Saluzzo e residente a Busca, coniugato, stava facendo legna in un’area di sua proprietà quando, per dinamiche in fase di accertamento, è caduto in una scarpata profonda diversi metri.

L’allarme è scattato poco prima delle 16.30. Nonostante l’intervento del personale sanitario del 118, per l’uomo non vi era più nulla da fare.

Sul posto per il recupero della salma sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Cuneo e il nucleo Spelo Alpino Fluviale (SAF).