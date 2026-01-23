Saluzzo e Rifreddo celebrano il carnevale tra tradizione e futuro [VIDEO]

Saluzzese in maschera dal primo febbraio. Fino al 17 Saluzzo celebra il 98° Carnevale di Saluzzo, il 9° Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo e l'8° Carnevale delle 2 Province.





A tre anni dal "centenario" Saluzzo ha proposto a carristi e maschere un percorso da costruire “insieme”, un “gran premio”, una sfida tra i grandi carri che anno dopo anno porterà alla festa del 2028 da un lato, e un progetto di memoria e archivio, tra immagini, suoni e canzoni, per narrare maschere e comuni, storie che affondano le loro radici nella tradizione.

Il fitto programma degli appuntamenti vedrà protagonisti, come da tradizione, la Castellana con la sua corte e Ciaferlin. Domenica 1° febbraio è prevista l’investitura ufficiale della Castellana; per l’occasione, Il Quartiere in piazza Montebello ospiterà una mostra dedicata agli abiti delle Castellane di Saluzzo. Domenica 8 febbraio il centro cittadino ospiterà nel pomeriggio la grande sfilata dei carri e delle maschere. Giovedì 12 febbraio festa e giochi con l’iniziativa “Maschere e bambini”; sabato 14 febbraio alle 10.00 nel centro cittadino, la colazione con Ciaferlin e in serata, presso il Pala CRS, la polentata e la serata danzante in collaborazione con la Famija Saluseisa. Domenica 15 febbraio sarà la volta del 9° Carnevale degli oratori della Diocesi di Saluzzo con gruppi mascherati e carretti trainati a mano. Lunedì 16, sempre presso il Pala CRS, veglione dedicato ai giovani e, il martedì grasso, il luna park.

A Rifreddo il 7 e 8 febbraio si terrà la 40esima edizione del carnevale. Saranno Luis e La Bela Lasardera con il loro numeroso gruppo di paggetti e damigelle ad animare la Gran Baldoria per il divertimento di grandi e piccini.