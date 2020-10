Borgo San Giuseppe: scuola elementare di Spinetta e media chiuse per tre giorni per un caso di positività al Covid-19

A causa del Covid, il plesso della scuola Primaria di Spinetta, dove si è registrato un caso di positività, e il plesso della scuola Media di Borgo San Giuseppe - anche qui un caso di positività - rimarranno chiusi in via precauzionale per consentire la sanificazione dei locali nei giorni di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 ottobre.

In tutti gli altri plessi di scuola dell'Infanzia, Primaria e Media, le lezioni si svolgeranno regolarmente.

Per la giornata di mercoledì è atteso l'esito dei tamponi sui compagni degli alunni risultati positivi, oltre che sui docenti delle classi, dopodiché verrà valutata la riapertura per la giornata di giovedì.