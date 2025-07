Limone Piemonte stanzia 144 euro per 24 buoni pasto agli alunni ucraini della scuola media di Vernante

Un piccolo ma significativo gesto di solidarietà arriva dal Comune di Limone Piemonte, che con la determinazione n. 166 del 2 luglio 2025 ha stanziato i fondi necessari per garantire i buoni pasto agli studenti ucraini della scuola media inferiore ospitati presso il Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) locale.

La misura, che prevede l’impegno e la liquidazione di 144 euro per l’acquisto di 24 buoni pasto destinati agli alunni frequentanti la scuola media di Vernante, si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative di accoglienza e integrazione attivate dall’amministrazione comunale in risposta all’emergenza profughi ucraini.

Il provvedimento, adottato in conformità con il bilancio di previsione 2025-2027 e in linea con le direttive della Giunta Comunale, rappresenta un ulteriore passo per garantire il diritto allo studio e un ambiente scolastico sereno anche ai minori provenienti da contesti di guerra.