A Savigliano, la ludoteca ripropone l'iniziativa "Famiglia in gioco 2020"

Sabato 17 ottobre 2020 la Ludoteca “La casa sull’albero” di Savigliano ripropone “Famiglia in gioco”, storico appuntamento di festa e divertimento riservato a bambini e genitori. Oltre al gioco libero ed ai laboratori creativi, organizzati da una decina di associazioni del territorio, un ruolo da protagonista spetterà anche alla musica, spaziando dalle percussioni africane alle danze occitane.

Il tema scelto per quest’anno particolare, caratterizzato dall’emergenza Covid, sarà “UNIversi”. La XVIII° edizione avrà infatti luogo presso il parco Graneris (eccezion fatta per il laboratorio dell’Educativa territoriale di Savigliano, organizzato a Levaldigi) allestito con tantissimi stand all’interno dei quali bambini e genitori potranno orbitare liberamente: giocando, creando e sporcandosi le mani (letteralmente!).

Tra le varie attività, uno spazio sarà dedicato alla “Festa dei nonni” con una postazione fotografica in cui bambini e genitori potranno farsi immortalare da fotografi professionisti. Le foto-ricordo si potranno ritirare gratuitamente presso lo studio “Videomnibus” di Savigliano (via Garibaldi 35), partner ufficiale dell’evento.

Tutto avverrà nel pieno rispetto delle normative sanitarie, garantite grazie all’impegno di tantissimi volontari. “Abbiamo pensato a lungo a cosa poter fare pur di non cancellare l’evento – spiegano i due educatori della Ludoteca, Luisa ed Andrea -. Alla fine, dopo esserci confrontati con le varie associazioni, la scelta è ricaduta su parco Graneris, i cui ampi spazi all’aperto ci consentono di adottare un format gradevole, lasciando a bambini e genitori più libertà d’azione. La natura, straordinario contesto educativo e di crescita, farà da sfondo ad un’edizione davvero speciale. Un sentito ringraziamento a Comune, Consorzio Monviso Solidale, associazioni ed al nutrito personale educativo e volontario per la preziosa collaborazione”.

Appuntamento alle 15 all’ingresso del parco, ove ci si potrà registrare effettuando il triage. Obbligatorio l’uso della mascherina, eccetto per i bambini sotto i 6 anni. La partecipazione sarà come sempre gratuita. Per informazioni: tel. 0172.726053 – 335/1273890; mail: ludoteca.sav@monviso.it

Di seguito l’elenco dettagliato dei laboratori previsti per “Famiglia in gioco 2020”:

- Ludoteca “La casa sull’albero” – Savigliano: “Palla cometa”;

- Ludoteca “La tana” – Fossano: “Razzo spaziale”;

- Educativa Territoriale - Savigliano: “Costruiamo i cristalli” ( il laboratorio si terrà a Levaldigi );

- Servizi all’infanzia Oasi Giovani – Savigliano: “Una mano agli alberi”;

- Educativa di strada, “Ti scarretto”, Oratori cittadini – Savigliano: “Uno per tutti, tutti per uno”;

- Ludoteca “Capanna dei birbanti” – Marene: “Microuniversi”;

- Ludoteca “Le bolle” – Salmour: “Io ballo diversa…mente”;

- Doposcuola Oasi Giovani – Savigliano: “Un big-bang di colori”;

- “Baracca dei birbanti” – Marene: “Crescere insieme”;

- “La fabbrica dei suoni” con La grandezza dei piccoli: “La balena che incontrò una tartaruga”;

- Laboratori di musica occitana con Simone Lombardo e allievi;

- Stand di percussioni africane con il compositore, musicista e cantante Moussa Sanou.

Evento organizzato da Comune di Savigliano, Consorzio Monviso Solidale, Associazione “Altalena”, Centro Famiglie di Savigliano, Ludoteca “La casa sull’albero”, cooperativa Proposta 80; con la partecipazione del “Centro di aiuto alla vita” di Savigliano.