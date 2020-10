Fondazione Fossano Musica, aperte le iscrizioni ai corsi complementari

- Martedì 20 ottobre alle ore 18.30 “Ear Training” con Antonio Galbiati, percorso quindicinale per completare la formazione di musicisti e cantanti. Per prenotarsi per la lezione conoscitiva di prova, gratuita e aperta a tutti, è possibile contattare la segreteria al numero 0172/60113.

- Sempre martedì 20 ottobre a partire dalle ore 17 ci saranno le audizioni per nuovi ingressi nel coro VoXes, coro di contemporary a cappella della FFM diretto dal Maestro Antonio Galbiati, noto cantante, compositore e arrangiatore che ha lavorato con artisti del calibro di Mina, Laura Pausini e Andrea Bocelli. Per iscriversi al casting è possibile chiamare lo 0172/60113. Non è richiesto, per il casting, conoscere già il repertorio del coro VoXes o brani specifici.