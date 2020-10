Il 1° Reggimento Artiglieria da Montagna alla “Strafossan”

Gli Artiglieri del 1° da Montagna hanno deciso di consolidare il già forte legame tra le truppe Alpine dell’Esercito Italiano e il territorio, partecipando alla gara podistica “Strafossan” con oltre cento pettorali.

La manifestazione benefica, che nelle precedenti edizioni ha sempre visto la partecipazione del reggimento con concorsi di personale e mezzi, si è svolta in modalità “open”, consentendo di correre singolarmente ovunque sul territorio, in linea con le più recenti disposizioni di sicurezza per il contrasto al Covid-19.

La partecipazione volontaria degli uomini e delle donne dell’Esercito alla raccolta benefica, i cui proventi, nel delicato momento attuale, saranno destinati agli istituti scolastici della città di Fossano e dei comuni del comprensorio per implementare le capacità didattiche, ha voluto essere un segno tangibile di ringraziamento per la comunità locale.

Quest’anno l’iniziativa ha assunto un significato ancora più profondo poiché concomitante con l’avvicendamento alla guida del Gruppo Artiglieria da Montagna “Aosta”, in cui il Tenente Colonnello Simone Scodellaro ha ceduto il comando dell’Unità al parigrado Antonio Bernardo, alla presenza del Comandante di Reggimento, Colonnello Francesco Maioriello.