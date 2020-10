L'Unione Montana Mondolè centra l'obiettivo del bando illuminazione pubblica

L'Unione Montana Mondolè si aggiudica il bando regionale del PSR del 2018 relativo all'illuminazione pubblica.

Un obiettivo raggiunto con lungimiranza e collaborazione dai cinque comuni dell'unione: Frabosa Sottana, Roccaforte, Villanova Mondovì e Pianfei.

L'iter era iniziato con la candidatura nel novembre 2018 ed il progetto era stato redatto e approvato dalle differenti amministrazioni per un valore di 520 mila euro. Ad aprile 2019 la regione aveva erogato un finanziamento di 420 mila euro, mentre ogni singolo comune si era impegnato per una spesa di circa 30mila euro.

Alla fine dello scorso anno il progetto è stato approvato. A gennaio 2020 sono stati forniti i corpi illuminanti (circa 150 mila euro) e parallelamente, in piena pandemia, è avvenuta l'assegnazione dei lavori, affidati alla ditta "Elettra 3B" di Salerno.

Al momento i lavori, partiti a inizio settembre, procedono e potrebbero terminare entro la fine dell'anno.

LE NOVITA'

“Le migliorie apportate da questo progetto saranno innumerevoli e ricadranno su tutto il territorio” – spiega il presidente dell'unione e sindaco di Frabosa Sottana Adriano Bertolino - “Avremo una maggiore illuminazione per un totale di oltre 600 punti luce con una media di 170 a comune, una qualità di luce più alta e una netta riduzione dei consumi grazie all’uso della lampade a LED (con un risparmio di 10mila euro all’anno per ciascun comune) al fine di ridurre sempre di più i costi di manutenzione. Il sistema adottato prevede inoltre una segnalazione telematica dei guasti andando così a definire rapidamente il punto d’intervento”.

“Per quanto riguarda Frabosa Sottana ci sarà un incremento di 170 punti luce per tutta la Valle Maudagna, di cui 18 in più a Prato Nevoso. Artesina ne avrà 10, alcuni interesseranno Miroglio e un'altra decina sarà installata nel capoluogo fino ai Gosi con due nuove postazioni sulla rotatoria. - spiega il sindaco che aggiunge -"E' doveroso ringraziare tutti coloro che hanno partecipato attivamente al progetto, in particolare gli uffici tecnici dei vari comune e dell'unione che hanno cooperato in tutti questi mesi per ottenere n risultato così importante per tutta la comunità”.