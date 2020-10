Emergenza Covid, Cuneo sospende le attività ricreative e motorie per la terza età

L’aumento dei contagi ha spinto l’Amministrazione Comunale a sospendere, in via precauzionale, le attività ricreative e ludiche dei centri incontri comunali e a non organizzare le attività motorie per la terza età in modo da rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria finalizzate a contenere la diffusione del Coronavirus, soprattutto per la popolazione più fragile.



A comunicarlo lo stesso Comune con una nota.