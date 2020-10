Peveragno, salgono ancora i Covid-positivi e il comune blocca le visite alla casa di riposo "Don Giacomo Peirone" (VIDEO)

"Una scelta difficile ma necessaria, provocherà dolore ma è il male minore, la scelta giusta per tutelare al meglio la salute dei nostri cari ospiti - dice Renaudi - . E’ un periodo difficile e in diverse case di riposo della provincia di Cuneo ci sono ammalati, alcuni anche con patologie gravi tanto è vero che i servizi sanitari hanno dovuto iniziare ad effettuare interventi d’urgenza per soccorrere gli ospiti".