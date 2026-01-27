Garessio, lo storico Albergo Ramo Verde torna a vivere con un nuovo polo dedicato al benessere

Garessio ritrova uno dei suoi luoghi simbolo: lo storico Albergo Ramo Verde ha ripreso ad animarsi grazie alla riapertura di alcune sale interne, oggi completamente recuperate e destinate a ospitare un nuovo studio chinesiologico. La struttura accoglie l’attività professionale di Serenella Meacci, nata nel 1998 e in possesso di laurea magistrale in Scienze delle attività motorie adattate e preventive.

L’inaugurazione ha richiamato numerosi partecipanti, che hanno avuto modo di visitare gli ambienti rinnovati e conoscere nel dettaglio i servizi e le discipline proposte, in un clima conviviale scandito da un brindisi e una merenda. L’intervento di recupero ha restituito alla comunità due ampi saloni, ora pronti a ospitare un ricco calendario di corsi.

Lo studio si occupa di chinesiologia, disciplina che analizza il movimento del corpo umano e il funzionamento coordinato di muscoli, ossa e articolazioni. L’obiettivo delle attività proposte è favorire il benessere fisico e personale, accompagnando le persone verso una migliore qualità della vita.

Tra le attività previste figurano pilates matwork e reformer, yoga, ginnastica funzionale, jump hit, total body, fit-dance, stretch tone e ginnastica posturale. Le lezioni saranno tenute anche in collaborazione con le insegnanti Elena Tornatore e Gaia Andreis, contribuendo ad ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta.

All’evento inaugurale hanno preso parte anche rappresentanti dell’amministrazione comunale: il sindaco Luciano Sciandra, l’assessore Michele Odda e la consigliera Monica Conterno, che hanno portato i saluti istituzionali e manifestato apprezzamento per un’iniziativa considerata di valore per il paese.

Per informazioni è disponibile il numero 331 2870821. Con questa nuova apertura, il Ramo Verde si avvia a una seconda vita, diventando punto di riferimento per il movimento, la salute e il benessere della comunità locale.