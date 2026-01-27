 / Attualità

Attualità | 27 gennaio 2026, 12:49

Garessio, lo storico Albergo Ramo Verde torna a vivere con un nuovo polo dedicato al benessere

Riaperti alcuni spazi dell’edificio, ora sede di uno studio chinesiologico che amplia l’offerta di attività motorie sul territorio

L'interno del nuovo studio chinesiologico

Garessio ritrova uno dei suoi luoghi simbolo: lo storico Albergo Ramo Verde ha ripreso ad animarsi grazie alla riapertura di alcune sale interne, oggi completamente recuperate e destinate a ospitare un nuovo studio chinesiologico. La struttura accoglie l’attività professionale di Serenella Meacci, nata nel 1998 e in possesso di laurea magistrale in Scienze delle attività motorie adattate e preventive.

L’inaugurazione ha richiamato numerosi partecipanti, che hanno avuto modo di visitare gli ambienti rinnovati e conoscere nel dettaglio i servizi e le discipline proposte, in un clima conviviale scandito da un brindisi e una merenda. L’intervento di recupero ha restituito alla comunità due ampi saloni, ora pronti a ospitare un ricco calendario di corsi.

Lo studio si occupa di chinesiologia, disciplina che analizza il movimento del corpo umano e il funzionamento coordinato di muscoli, ossa e articolazioni. L’obiettivo delle attività proposte è favorire il benessere fisico e personale, accompagnando le persone verso una migliore qualità della vita.

Tra le attività previste figurano pilates matwork e reformer, yoga, ginnastica funzionale, jump hit, total body, fit-dance, stretch tone e ginnastica posturale. Le lezioni saranno tenute anche in collaborazione con le insegnanti Elena Tornatore e Gaia Andreis, contribuendo ad ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta.

All’evento inaugurale hanno preso parte anche rappresentanti dell’amministrazione comunale: il sindaco Luciano Sciandra, l’assessore Michele Odda e la consigliera Monica Conterno, che hanno portato i saluti istituzionali e manifestato apprezzamento per un’iniziativa considerata di valore per il paese.

Per informazioni è disponibile il numero 331 2870821. Con questa nuova apertura, il Ramo Verde si avvia a una seconda vita, diventando punto di riferimento per il movimento, la salute e il benessere della comunità locale.

redazione

