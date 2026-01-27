Garessio, abbatuto abete rosso a Mursecco per motivi di sicurezza

Nella giornata di oggi, martedì 27 gennaio, a Garessio si è svolto un intervento speciale in frazione Mursecco, dove è stato necessario procedere all’abbattimento di un abete rosso situato nella piazza principale.

La pianta, a seguito di valutazioni tecniche, stava infatti iniziando a rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e degli spazi pubblici circostanti.

L’operazione è stata effettuata dagli operai forestali della Regione Piemonte, che sono intervenuti con tecniche specialistiche di tree climbing.

Lo smaltimento del materiale legnoso risultante dall’abbattimento sarà ora affidato al Comune di Garessio, che provvederà secondo le procedure previste.

L’Amministrazione comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento alla squadra forestale regionale, sottolineando come il loro lavoro sia fondamentale per il mantenimento e la tutela di un territorio vasto e complesso come quello di Garessio: "La presenza e l’impegno degli operai forestali rappresentano una risorsa preziosa per la sicurezza, la gestione ambientale e la salvaguardia del patrimonio naturale del nostro Comune".