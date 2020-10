“Shezan presenta Express”: arriva a Dronero un workshop all’insegna della magia

Oltre al doppio spettacolo sabato 17 ottobre, alle ore 17:00 ed alle ore 21:00, presso il Teatro Iris di Dronero, Alexsander Shezan De Bastiani sarà il protagonista di un accattivante laboratorio di magia per appassionati e professionisti. L’appuntamento domenica 18 Ottobre dalle 14:00 alle 18:00, presso il Salone Milli Chegai di Dronero ed organizzato da Blink Circolo Magico.

Il famoso performer, in arte Shezan, guiderà i partecipanti alla scoperta di emozioni ed efficaci tecniche nell’intento di offrire ai partecipanti la possibilità di sperimentare le strutture che regolano una buona messa in scena.

Si legge dal comunicato “Ci sono elementi comuni fondamentali che posso essere appresi in modo divertente e giocoso. Senza ansia, ne competitività verso se stessi. Rispettando i propri ritmi individuali e applicandoli al proprio modo di esprimersi in scena.”

Dalla Magia al Public Speaking, dalla Giocoleria alla Narrazione. Durante il laboratorio si affronteranno i principi di tensione e rilassamento, di equilibrio, di ritmo e timing fondamentali per la buona riuscita di una performance. Il lavoro sarà svolto in gruppo ma, nel rispetto delle normative vigenti, senza esercizi di contatto. Non si tratterà di un lavoro dinamico come nel caso di laboratorio completo, ma sarà un’efficace e preziosa introduzione ai principi pratici che tutti possono applicare alle loro performance.

Il numero minimo di partecipanti è di 5 persone. Per il costo del workshop ed ulteriori informazioni www.blinkcircolomagico.it