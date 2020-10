FdI Savigiliano: "Siamo pronti per la prossima tornata elettorale"

“È incredibile vedere quanto entusiasmo susciti fdl anche qui in Savigliano” dice il segretario Bonetto "Continua quindi la marcia di Fdl verso quel largo consenso popolare che tra due anni potrebbe finalmente aiutare il centro-destra saviglianese ad arrivare a governare la città. Dice ancora De Lio “Siamo in contatto continuo con le altre forze di centro destra e alcune liste civiche saviglianese per farci trovare finalmente pronti per la prossima tornata elettorale. Molti cittadini si sono fermati a chiedere informazioni sulle nostre battaglie in Consiglio comunale e soprattutto sul problema parcheggi a pagamento che sta letteralmente movimentando i cittadini che hanno iniziato una raccolta firme imponente per fare capire al Sindaco e alla Giunta che non è questo il momento di mettere mano nei portafogli dei cittadini e di chi viene a Savigliano per lavoro. Con la mozione che ho presentato insieme a Lega, 5 Stelle, Savigliano 2.0 e Progetto per Savigliano per il prossimo Consiglio comunale, andremo a verificare chi della maggioranza è veramente contro la delibera della Giunta o chi come ho già dichiarato butta la pietra e nasconde la mano. Non per ultimo c’è il problema del pagamento tramite EasyPark che ha aumentato a 40 centesimi il minimo di pagamento. “