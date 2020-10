Impennata dei casi positivi al Codiv-19 a Savigliano, il consigliere De Lio chiede al sindaco “in quale misura è il contagio”

Impennata dei contagi anche a Savigliano che negli ultimi giorni ha registrato un veloce passaggio da 20 a 30 casi positivi al Covid-19.

A darne l'annuncio è il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio che tramite facebook ricorda: "Continuiamo a rispettare le regole: distanziamento, mascherina e nessun assembramento".

Il celere aumentato dei casi preoccupa anche i consiglieri di opposizione, come Maurizio De Lio che in un’interrogazione al primo cittadino chiede maggiori informazioni sui casi, in particolare quali siano i “sintomatici intubati, i sintomatici lievi, gli asintomatici, i ricoverati, i ricoverati in terapia intensiva, in isolamento fiduciario presso la propria abitazioni o in un altro luogo”.

“I cittadini hanno diritto di una informazione completa che possa permettere loro di capire a che punto è il pericolo nella nostra città”, scrive nell’interrogazione il consigliere.